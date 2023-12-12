Американский генерал отправился в Киев для выработки стратегии ВСУ — NYT

План ведения военных действий будет реализовываться в 2024 году.Американская газета The New York Times сообщает, что Пентагон направил в Киев генерал-лейтенанта для разработки новой военной стратегии для ВСУ.
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