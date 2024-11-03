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Илона Броневицкая о сыне Стасе Пьехе: “Был обычным наркоманом и остается им”

Илона Броневицкая о сыне Стасе Пьехе: “Был обычным наркоманом и остается им”

Илона Броневицкая впервые за долгое время открыто рассказала о непростой истории своей семьи. В откровенном разговоре артистка поделилась переживаниями о трудной борьбе ее единственного сына, Стаса Пьехи, с наркозависимостью.

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