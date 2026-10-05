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Царьград

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Беспилотная опасность объявлена в шести муниципалитетах Кубани

Беспилотная опасность объявлена в шести муниципалитетах Кубани

Утром 5 октября в Анапе, Ейске, Армавире, Новокубанске, а также в Кавказском и Тихорецком районах включили сирены оповещения после обнаружения вражеских беспилотников в небе над Краснодарским краем.

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