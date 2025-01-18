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Владимирские новости

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Митрополит Никандр рассказал, как церковь относится к крещенским купаниям

Митрополит Никандр рассказал, как церковь относится к крещенским купаниям

В преддверии праздника Крещения Господня митрополит Никандр разъяснил народные обычаи крещенских купаний, их связь с духовной практикой и дал рекомендации для верующих, подчеркивая, что важно правильно понимать и соблюдать эти традиции.

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