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RT Russia

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  • Наташа Устинова
    Снова представляют русских как лодырей никчёмный. А вы козлы знаете, что сейчас русские, чтобы прокормить семью работ...Более 80% россиян...
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Аналитик Ерёмина: европейцы рассчитывают пересидеть Трампа

Аналитик Ерёмина: европейцы рассчитывают пересидеть Трампа

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT рассказала о тактике европейских политиков в работе с администрацией президента США Дональда Трампа.

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