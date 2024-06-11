Что случилось ночью, 11 июня 2024 года

Телеканал NHK утверждает, что получил в свое распоряжение саммита в Швейцарии по Украине. В документе не содержится призыв к выводу российских войск и говорится, что все стороны должны принять участие в разрешении конфликта.
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