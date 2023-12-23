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ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "погибших" в Буче

ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "погибших" в Буче

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не контактирует с украинскими властями по вопросу о списке "погибших" в Буче.

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