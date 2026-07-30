Власти ужесточат контроль за выдачей бизнесу налоговых льгот

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Минфин повысит прозрачность предоставления налоговых льгот. Резиденты территорий опережающего развития и особых экономических зон должны будут использовать специальное программное обеспечение АИС "Налог-3", выяснили 31 июля "Известия" после изучения документа.
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