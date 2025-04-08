Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Популярный комик попал в больницу из-за мороженого

Популярный комик попал в больницу из-за мороженого

Популярный американский стендап-комик Джефф Росс попал в больницу после того, как поел мороженого. О случившемся он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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