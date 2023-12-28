Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка под колесами фуры под Кемерово

По факту гибели катавшегося с горки ребенка под колесами грузовика во дворе многоквартирного дома в Анжеро-Судженске Кемеровской области возбуждено уголовное дело, об этом 28 декабря говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).