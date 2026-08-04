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Келси Плам набрала 20 очков за 21 минуту в дебютной игре за «Финикс»

Звездная защитница Келси Плам дебютировала за «Финикс» после обмена из «Лос-Анджелеса». 31-летняя баскетболистка вошла в игру против « Чикаго » со скамейки запасных и набрала 20 очков, 1 подбор и 4 передачи при 3 потерях.

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