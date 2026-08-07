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Ростех

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«РТ-Техприемка» разработала конкурсные задания для чемпионата «Время первых» по трем соревновательным компетенциям

«РТ-Техприемка» разработала конкурсные задания для чемпионата «Время первых» по трем соревновательным компетенциям

Фото: «РТ-Техприемка» Компания «РТ-Техприемка» (входит в Госкорпорацию Ростех) разработала конкурсные задания для чемпионата профессионального мастерства Ростеха «Время первых» по трем компетенциям — контролю качества, системе менеджмента качества (СМК) и стандартизации.

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