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Политнавигатор

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«Оснащены лучше, чем солдаты»: в Киеве требуют отправить погранцов на передовую

«Оснащены лучше, чем солдаты»: в Киеве требуют отправить погранцов на передовую

Западная граница Украины оборудована и защищена лучше, чем передовая на линии фронта. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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