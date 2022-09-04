Евгений Пригожин прокомментировал исчезновение Z-значка с пиджака Александра Беглова

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, очевидно, ничего не делает для поддержки российской специальной операции на Украине, комментируя исчезновение значка с символом Z c пиджака градоначальника.
Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, очевидно, ничего не делает для поддержки российской специальной операции на Украине, комментируя исчезновение значка с символом Z c пиджака градоначальника.
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