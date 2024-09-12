Дайджест дня: юбилейный BMW X5, грузовик Sollers и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"У кроссовера BMW X5 уже есть юбилейная версия для рынка США, а теперь 25-летие столь важной модели решило отметить канадское представительство компании.