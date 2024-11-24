НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    У этого писателя плохо с ассоциативными рядами...Писатель Пелевин ...
  • Коська
    Риторический вопрос - как долго еще англичанка будет гадить??? Может раз и навсегда????"Давайте просто в...
  • Валерий Протасов
    Названия чаще всего неудачные, безвкусные с точки зрения языка.Писатель Пелевин ...

Более 200 целей в глубине России согласовали в США для ударов ATACMS и Storm Shadow — пишет WSJ

Более 200 целей в глубине России согласовали в США для ударов ATACMS и Storm Shadow — пишет WSJ

Более 200 целей в глубине России согласовали в США для ударов ATACMS и Storm Shadow — пишет WSJ. В частности, издание называет "лакомым кусочком" аэродромы, склады и штабы в Ростовской области Список, о котором сообщается в материале — с 99% вероятностью развернутый список ISW.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх