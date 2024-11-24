Более 200 целей в глубине России согласовали в США для ударов ATACMS и Storm Shadow — пишет WSJ. В частности, издание называет "лакомым кусочком" аэродромы, склады и штабы в Ростовской области Список, о котором сообщается в материале — с 99% вероятностью развернутый список ISW.
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