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Испания передаст Украине противотанковые гранатометы, патроны и легкие пулеметы

Испания передаст Украине противотанковые гранатометы, патроны и легкие пулеметы

«В пятницу утром вылетят два самолета с наступательным вооружением, в первой партии будут 1370 противотанковых гранатомётов, 700 тысяч патронов к винтовкам и пулеметам, а также легкие пулеметы», — сообщила она в интервью телеканалу Antena 3.

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