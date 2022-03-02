Испания передаст Украине противотанковые гранатометы, патроны и легкие пулеметы

«В пятницу утром вылетят два самолета с наступательным вооружением, в первой партии будут 1370 противотанковых гранатомётов, 700 тысяч патронов к винтовкам и пулеметам, а также легкие пулеметы», — сообщила она в интервью телеканалу Antena 3.