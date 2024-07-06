Разрушительная сила чугуна: ВСУ разрывает на части, Patriot не справляется с нашими ФАБами Ирэн ОрлонскаяКонфликт на Украине стал предметом обсуждения не только для западных, но и для некоторых российских экспертов, которые видят в нем возможный предвестник будущих сражений.