Разрушительная сила чугуна: ВСУ разрывает на части, Patriot не справляется с нашими ФАБами Ирэн ОрлонскаяКонфликт на Украине стал предметом обсуждения не только для западных, но и для некоторых российских экспертов, которые видят в нем возможный предвестник будущих сражений.
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