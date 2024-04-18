Пожар в США на крупнейшем заводе по производству артиллерийских боеприпасов

Данное ЧП стало неожиданностью для тех, кто отвечают за безопасность Америки. Ведь на этом заводе, который расположен в Скрэнтоне, штата Пенсильвания, выпускались снаряды не только для "У", но и для собственных потребностей.
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