12-летний мальчик обогнал профессиональных гонщиков (видео)

Чудо-велосипедист попал в прямой эфир, и репортаж стал вирусным. На седьмом этапе Тура Британии 12-летний Ксандер Грэм из города Бонниригг недалеко от Эдинбурга, Шотландия, присоединился к профессиональным гонщикам и обогнал их, пишет «Би-Би-Си».