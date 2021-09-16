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12-летний мальчик обогнал профессиональных гонщиков (видео)

12-летний мальчик обогнал профессиональных гонщиков (видео)

Чудо-велосипедист попал в прямой эфир, и репортаж стал вирусным. На седьмом этапе Тура Британии 12-летний Ксандер Грэм из города Бонниригг недалеко от Эдинбурга, Шотландия, присоединился к профессиональным гонщикам и обогнал их, пишет «Би-Би-Си».

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