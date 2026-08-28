Минлесхоз: Пожароопасный сезон в лесах Татарстана завершится в середине октября

Пожароопасный сезон-2026 в лесах Татарстана завершится в середине октября. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.
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