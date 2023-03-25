Басманный суд Москвы арестовал генерала таможни по делу о взятке

Замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова заключили в СИЗО до 22 мая.Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления по делу о получении взятки на сумму 3,8 миллиона рублей.
Замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова заключили в СИЗО до 22 мая.Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления по делу о получении взятки на сумму 3,8 миллиона рублей.
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