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Басманный суд Москвы арестовал генерала таможни по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал генерала таможни по делу о взятке

Замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова заключили в СИЗО до 22 мая.Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления по делу о получении взятки на сумму 3,8 миллиона рублей.

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