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Несекретные материалы

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Москва ответила на недружественные проукраинские шаги Эквадора

Москва ответила на недружественные проукраинские шаги Эквадора

Россия вводит частичный запрет на импорт бананов и полный — на поставку гвоздик из Эквадора. Причиной такого решения Москвы стало обнаружение в ходе проверок Россельхознадзора эквадорской продукции многоядной мухи-горбатки.

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ИП
Игорь Петров
Ибо нех...
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