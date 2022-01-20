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Проблему с автобусами в Нововятске власти обещают решить к пятнице

Проблему с автобусами в Нововятске власти обещают решить к пятнице

В настоящее время, по словам чиновников, в данном вопросе наметилась положительная тенденцияНапомним, на 2022 год мэрия заключила муниципальные контракты с 10 перевозчиками, между которыми распределили свыше 50 автобусных и троллейбусных маршрутов.

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