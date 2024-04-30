«Зенит» остался 1-м в РПЛ, триллер «Барсы» с хет-триком Левандовского, в АПЛ хотят потолок затрат, победы Медведева и Андреевой, «Тампа» и «Лейкерс» вылетели, «Спартак» не оставит Слишковича и другие новости

Алексей Сухой рассудит Лубянку с мясом в Кубке. Интересно, как он будет трактовать игру рукой в штрафной Московского клуба? Тут же 2 московских

Максим Комаров

Про судей - ничего Но я запомнил: как Соболев пас рукой отдал Угальде на гол, как Хотулев - «не рука»:) Спартаку уже такую «не руку» не поставили