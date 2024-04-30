«Зенит» остался 1-м в РПЛ, триллер «Барсы» с хет-триком Левандовского, в АПЛ хотят потолок затрат, победы Медведева и Андреевой, «Тампа» и «Лейкерс» вылетели, «Спартак» не оставит Слишковича и другие новости

1. «Краснодар» упустил шанс выйти на 1-е место в Мир РПЛ, сыграв 0:0 с «Крыльями». Гол Сергея Волкова отменили, а потом защитника удалили на 64-й минуте.
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