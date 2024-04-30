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«Зенит» остался 1-м в РПЛ, триллер «Барсы» с хет-триком Левандовского, в АПЛ хотят потолок затрат, победы Медведева и Андреевой, «Тампа» и «Лейкерс» вылетели, «Спартак» не оставит Слишковича и другие новости

«Зенит» остался 1-м в РПЛ, триллер «Барсы» с хет-триком Левандовского, в АПЛ хотят потолок затрат, победы Медведева и Андреевой, «Тампа» и «Лейкерс» вылетели, «Спартак» не оставит Слишковича и другие новости

1. «Краснодар» упустил шанс выйти на 1-е место в Мир РПЛ, сыграв 0:0 с «Крыльями». Гол Сергея Волкова отменили, а потом защитника удалили на 64-й минуте.

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Комментарии
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Максим Комаров
Сегодня 40 дней невинно убиенных в Крокус Сити. Помянем
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3 час.
Максим Комаров
Алексей Сухой рассудит Лубянку с мясом в Кубке. Интересно, как он будет трактовать игру рукой в штрафной Московского клуба? Тут же 2 московских
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3 час.
Максим Комаров
Про судей - ничего Но я запомнил: как Соболев пас рукой отдал Угальде на гол, как Хотулев - «не рука»:) Спартаку уже такую «не руку» не поставили
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3 час.

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