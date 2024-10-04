«Этого недостаточно»: Марко — об обновлениях Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко признал, что подготовленные к Гран При Сингапура обновления болида дали свой эффект, но оказались недостаточными, чтобы помочь австрийской команде добиться существенного прогресса.
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