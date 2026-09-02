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Царьград

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Газета The Guardian: в Испании поймали «мага побега» из тюрем

Газета The Guardian: в Испании поймали «мага побега» из тюрем

58-летнего Тому Тауланта, известного как «маг побега», поймали в Таррагоне, Испания, 28 августа. Он сбежал из четырёх тюрем в Италии и Бельгии.

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