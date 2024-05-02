Гидрометцентр предупредил о резких скачках температуры в мае

В мае россиян ожидают резкие погодные скачки. Практически на всей территории страны средняя температура будет около нормы, но при этом ожидаются очень резкие колебания и изменения погоды, причём во всех регионах.
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