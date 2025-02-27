Ардзинба: российские банковские карты удобнее в использовании, чем карты Абхазии

Платежная система страны не соответствует современным стандартам Российские банковские карты удобнее в использовании, чем карты кредитных учреждений Абхазии, заявил кандидат в президенты республики Адгур Ардзинба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии