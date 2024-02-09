Байден резко ответил на замечание спецпрокурора о его плохой памяти

Президент США Джо Байден резко отреагировал на доклад спецпрокурора Роберта Хёра, который занимался расследованием о ненадлежащем хранении американским лидером секретных документов, заявившего о проблемах американского лидера с памятью.
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