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Андрей Воробьев отметил важность заботы о бойцах СВО и их семьях

Андрей Воробьев отметил важность заботы о бойцах СВО и их семьях

РИАМО - 9 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность заботы о бойцах, участвующих в спецоперации, а также о семьях военных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

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