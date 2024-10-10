«Диктаторам» от президентства счастливой идиотки ничего хорошего не светит, да и остальным тоже

﻿﻿Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис оскорбила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Китая Си Цзиньпина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в программе «Позднее шоу со Стивеном Стивенсом», назвав их «диктаторами» и «убийцами» Кольбера.