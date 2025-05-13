Борщевик заставят уничтожать владельцев участков

Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила законопроект Минсельхоза, обязывающий собственников и арендаторов земельных участков бороться с инвазивными растениями, такими как борщевик Сосновского.
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