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«Без России ущербна». Польский аналитик спрогнозировал бег наперегонки в Москву германского истеблишмента

«Без России ущербна». Польский аналитик спрогнозировал бег наперегонки в Москву германского истеблишмента

В какой-то момент Германия вернётся к привычному формату отношений с Россией, что достаточно очевидно, и произойдёт это обязательно, поскольку без российского вектора германская политика ущербна.

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