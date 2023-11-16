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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фрейре призвал Bellator лишить Нурмагомедова пояса: «Он не сдал допинг-тест, Усман должен отказаться от титула»

«Я считаю, что Усман – не чемпион. Правила есть правила. Если у него был положительный допинг-тест, он должен отказаться от титула и вылететь из Гран-при.

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