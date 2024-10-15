Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области

Установить местонахождение людей, насильно вывезенных из Курской области попросила омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, 15 октября сообщили РИА Новости.
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