Опрос ASAL Araştırma: 38% турок считают Россию другом

Исследование ASAL Araştırma показало, что 38,4% жителей Турции считают Россию дружественной страной. Опрос прошёл с 5 по 10 августа и выявил, что Израиль и США воспринимаются как враждебные государства, а Азербайджан лидирует среди дружественных стран.
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