Опрос ASAL Araştırma: 38% турок считают Россию другом

Исследование ASAL Araştırma показало, что 38,4% жителей Турции считают Россию дружественной страной. Опрос прошёл с 5 по 10 августа и выявил, что Израиль и США воспринимаются как враждебные государства, а Азербайджан лидирует среди дружественных стран.