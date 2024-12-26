В традиционном календаре ММК представили династии женщин-металлургов

Женские семейные династии представили в корпоративном календаре ММК. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», благотворительный фонд «Я – женщина» ПАО ММК презентовал девятый по счету корпоративный календарь «Жемчужины ММК», посвященный уходящему Году семьи.
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