15 смешных и жизненных переписок для поднятия настроения

Чтобы переписка была смешной, достаточно обсудить какую-то забавную ситуацию из жизни или описать неожиданное происшествие, не правда ли? В этой подборке вы прочтете несколько запоминающихся переписок из сети.
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