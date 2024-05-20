Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 смешных и жизненных переписок для поднятия настроения

15 смешных и жизненных переписок для поднятия настроения

Чтобы переписка была смешной, достаточно обсудить какую-то забавную ситуацию из жизни или описать неожиданное происшествие, не правда ли? В этой подборке вы прочтете несколько запоминающихся переписок из сети.

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