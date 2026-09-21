Минфин изменит учет расходов на защиту объектов от дронов

Минфин РФ подготовит изменения в налоговое законодательство по учету расходов на защиту объектов от беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Югра наводит поря...
- Турция нарастила ...
- Турция нарастила ...
Деньги на защиту объектов надо брать с олигархов, а не с простого народа.