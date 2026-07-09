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Gloria Jeans выпустила любимую вещь 30-летних россиян и нарвалась на критику в сети

Gloria Jeans выпустила любимую вещь 30-летних россиян и нарвалась на критику в сети

Российский бренд Gloria Jeans выпустил любимую вещь 30-летних россиян и нарвался на критику в сети. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки.

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