Орловские родители тяжелобольных детей верят, что губернатор Клычков их поддержит

На рассмотрении у губернатора Орловской области Андрея Клычкова находится региональный законопроект «О ежемесячной денежной выплате семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, страдающих фенилкетонурией».
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