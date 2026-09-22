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Царьград

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Всемирный банк выделил Украине $841 млн под гарантии Канады

Всемирный банк выделил Украине $841 млн под гарантии Канады

Украина привлекла 841 млн долларов от Всемирного банка благодаря гарантиям Канады. Общий объём помощи от банка достиг 54,3 млрд долларов.

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