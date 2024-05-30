МО РФ: 8 ракет ATACMS, 8 дронов и 2 безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Крыму

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 30 мая пересекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "ATACMS", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории России.
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