МО РФ: 8 ракет ATACMS, 8 дронов и 2 безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Крыму

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 30 мая пересекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "ATACMS", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории России.