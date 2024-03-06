Заслуженной артистке РФ утвердили обвинительное заключение по делу о наркотиках

В Пензенской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении заслуженной артистки России Рамили Хисамовой (Искандер) и двух ее подельников Ярослава Шалева и Владимира Холькина по делу о наркотиках.
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