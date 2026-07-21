Новая глава Екатерины Шкуро: что изменилось после расставания

Как пережить развод, когда на руках двое маленьких детей, а вся страна следит за каждым твоим шагом? Екатерина Шкуро, звезда Comedy Club и победительница шоу «Сокровища императора», не просто ответила на этот вопрос — она превратила личную драму в трамплин для новой жизни.