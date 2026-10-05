Левый берег
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Левый берег

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Кино под открытым небом: 19,5 тысяч москвичей выбрали Северный речной вокзал

В Левобережном раоне на Северном речном вокзале завершился сезон кино- и мультпросмотров в кинотеатре в парковой зоне.

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