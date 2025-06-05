Талантливый инженер прикрепил процессорный кулер к Nvidia GTX 960 с помощью кронштейна, напечатанного на 3D-принтере

Пользователь Reddit успешно прикрепил кулер процессора к видеокарте Nvidia GTX 960 с помощью кронштейна, напечатанного на 3D-принтере, что позволило снизить температуру на 10 градусов по сравнению со стандартным кулером и побить рекорд в тесте 3DMark Fire Strike.