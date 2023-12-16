Силовики нагрянули на ростовский рынок "Темерник" из-за мигрантов. Что известно

Ранее такие рейды прошли в Аксайском районе.Утром 16 декабря стало известно, что сотрудники полиции вместе с коллегами из региональных управлений ФСБ России и Росгвардии, а также военного комиссариата Ростовской области нагрянули на рынок "Темерник" в Ростове.