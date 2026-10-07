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Девочка погибла при ракетном обстреле ВСУ в Белгородской области

Девочка погибла при ракетном обстреле ВСУ в Белгородской области

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Белгородской области в результате ракетного обстрела погибла 11-летняя девочка, еще четверо мирных жителей, включая ребенка, получили ранения.

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